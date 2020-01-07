MHP’li Bulut: FETÖ mensuplarına moral aşılıyorlar

MHP’de, 2016 yılındaki olağanüstü kurultay girişimiyle ilgili parti ve kurultay yanlısı isimler arasında karşılıklı davalar açıldı. Bu davalarda MHP’nin avukatlığını Tokat Milletvekili Yücel Bulut üstlendi. Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, MHP’li muhaliflerin, 18 Haziran 2016’daki olağanüstü kurultay talebi üzerine parti genel merkezinin aldırdığı tedbiri kaldırıp, kurultay yapılabileceği yönünde karar verdi.

HAKİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu‘na şikayette bulunan MHP yönetimi, hakim Yaz’ın kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan konuda, gerçek dışı ifade ile delillere dayanarak, karar verdiğini öne sürdü. Avukat Yücel Bulut da o dönem düzenlediği basın toplantısında, “Bu hakimin kimliği ve mazisi genel merkezimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Mesaisinin bitimine sayılı saatler kala açıkladığı kararla hangi amaca hizmet ettiği de yine tarafımızca çok iyi bilinmektedir” dedi.

OY BİRLİĞİYLE UYARI CEZASI

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra hakimlikten ihraç edilip, mahkemece tutuklanan Burhan Yaz, Yücel Bulut’u açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu’na şikayet etti. Şikayet üzerine Ankara Barosu Disiplin Kurulu, şikayet üzerine Bulut hakkında işlek başlattı; oy birliğiyle uyarı cezası verdi.

FETÖ’DEN SEKİZ YIL HAPİS

Ceza kararına ilişkin açıklama yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, şunları söyledi: Şahsım hakkında yaklaşık dört yıl sonra uyarı cezası tahsis edildi. Burada cezanın içeriğinden ziyade FETÖ’den 8 yıl hapis cezası almış, cezasının infazı bekleyen, ev hapsinde bulunan bir şahsın şikayeti üzerine ceza tahsis edilmiş olması, ayrı anlam taşıyor. Bu kararda imzası olan disiplin kurulu üyelerini, şahsını hedef alarak söylemiyorum; ama bir yanıyla FETÖ’den halen soruşturma altında bulunan ya da firari olan FETÖ mensuplarına moral aşılamak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda ‘Biz halen buradayız, biz halen güçlüyüz’ anlamını taşıyor. (DHA)