MHP’nin Yozgat Boğazlıyan İlçesi Yönetim Kurulu feshedildi

Alınan karar İlçe kaymakanlığına bildirildi. Kaymakamlığa gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Yozgat ili Boğazlıyan ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir.”

ENGİNYURT DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

MHP’de geçtiğimiz günlerde Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

İL BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, Milletvekili Cemal Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmayacağını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABER Son dakika... MHP'li Enginyurt'un disipline sevkinin ardından flaş istifa kararı!