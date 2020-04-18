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Milletvekilleri arasında pozitif vaka var mı? Şentop açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmadığını açıkladı. Şentop, altı TBMM çalışanında ise corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

11:35 -
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Şentop, milletvekilleri arasında corona virüsü pozitif vakanın olmadığını söyledi.

Şentop’un açıklamaları şöyle:

* TBMM’nin açılışının 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan resepsiyonu Eylül ayına ertelenmiştir.

* Fezlekeler çok teknik bir konu. Anayasa’nın 83. maddesinde iki farklı düzenleme var. Bunlardan birisi dokunulmazlık. Ancak Meclis’in izniyle bir soruşturma açılabiliyor.

* Parlamento hakkını korumak için getirilmiştir bir düzenlemedir bu. Bir de yasama sorumsuzluğu var. Mutlaktır ve parlamento kararıyla kaldırılamaz. Hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda farklı değerlendirmeler var.

* İstiklal Marşı’nı 23 Nisan’da akşam saat 21:00’de hep bir ağızdan okumaya milletimi davet ediyorum. Bu yeterli değil ama bugünün şartlarında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

“MİLLETVEKİLLERİMİZ ARASINDA POZİTİF VAKA YOK”

* Son 10 gündür kesintisiz olarak çalıştı Meclisimiz. Nihayet bunları kanunlaştırdık.

* Bu yoğun sürecin sonunda vekil arkadaşlarımızın arzu eden bir kısmının da şikayetleri üzerine testleri de yapıldı.

* Bu sürecin sonunda tespit edilen herhangi bir vaka, pozitif çıkan herhangi bir çıkan vaka yok milletvekillerimiz arasında.

* Meclis çalışanlarımız arasında altı arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var.

* Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık.

ANAYASA CNN CNN Türk Corona Meclis Mustafa Şentop TBMM
Son güncelleme: 11:50 18.04.2020
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