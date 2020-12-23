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Milli Güvenlik Kurulu uzman yardımcısı alacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Güncellenme: 11:36, 23/12/2020
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Milli Güvenlik Kurulu uzman yardımcısı alacak

Sözlü sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU PERSONEL İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Giriş  (Sözlü)  sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu)  KPSSP8,  KPSSP16, KPSSP21,  KPSSP26,  KPSSP28,  KPSSP31,  KPSSP36,  KPSSP43  puan  türlerinden  herhangi birinden  80  ve  üzeri  puan  almış  olmak

5– Son  başvuru  tarihinden  önceki  beş  yıl  içinde  yapılmış  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye Tespit  Sınavından  (YDS)  en  az  (D)  düzeyinde  veya  uluslararası  geçerliliği  bulunan  ve  ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

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