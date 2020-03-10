Milli sporcu liseli genç sokak ortasında vuruldu!

Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaşanan olayda, 19 Mayıs Lisesi 9.sınıf öğrencisi ve aynı zamanda milli tekvandocu olan Alihan Kuru ve arkadaşı, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Liseli gençler yemeğe giderken sokak ortasında Batuhan A. (22), daha önceden husumeti olduğu Oğuzhan Ç’yi (42). silahla kovaladığını görüp izlemeye başladı. Bu sırada Batuhan A, ateş etmeye başladı.

KURŞUN İSABET EDEN MİLLİ SPORCU YARALANDI

Mermilerden biri o sırada silahlı kavganın arasında kalan Kuru'nun omuzuna isabet etti. Yaralanan sporcu ambulansla Sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyatı alındı.

Öte yandan tabancayla ateş eden Batuhan A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.