Motosikletli mazgal hırsızları yakalandı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 10-11 Eylül tarihleri arasında çalınan mazgallar polis ekiplerini harekete geçirdi. Yağmur suyu giderlerinin üzerindeki demir mazgalların çalınması sebebiyle çalışma başlatan Kağıthane ilçe ekipleri, durumu belediye ekiplerine de bildirdi.

Düşme sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmaması ve araçların zarar görmemesi için su giderlerine hemen yeni mazgallar taktırılırken, polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından inceleme başlattı.

PLAKASIZ MOTOSİKLET

Yapılan incelemelerde mazgalları çalan kişilerin beyaz renkli, direksiyon kısmı mavi bezle sarılı plakasız motosikletle gelerek mazgalları çaldıklarını tespit etti.

Yapılan araştırmalarda, mazgalları çalanlardan birinin Ferdi Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için uygulama yaparken, Ferdi Ç. ve mazgal çalmasına yardım ettiği belirtilen Veli G. gözaltına alındı.

70 LİRA

Emniyete götürülen şüpheliler çaldıkları mazgalları 70 lira karşılığında Mehmet U.'ya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine Mehmet U. da gözaltına alındı.