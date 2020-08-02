MPİ Süper Loto sonuçları belli oldu! 25 milyon TL kazanan şanslı numaralar…

Süper Loto'nun 668. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin ardından şanlı rakamlar belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 668. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde; 9-16-18-44-47-51



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İSTER BAYİDEN İSTER ONLİNE

Yeni formatta vatandaşlar hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynayabilecek. Milli Piyango´nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden; hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek, hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek, hem de 15´ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlenebilecek.

