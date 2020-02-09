MSÜ sınav başvuruları için son gün! 2020 MSÜ başvuru kılavuzu

ÖSYM tarafından 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvuruları yarın (10 Şubat) sona erecek. MSÜ başvuru ücretleri ödeme için son gün ise 11 Şubat. İşte MSÜ sınav başvuru işlemleri ve başvuru kılavuzu.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Süresi : 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)

Sınav tarihi : 29 Mart 2020

Sınav saati ve süresi : 10.15, 135 dakika

Sınav ücreti : 100,00 TL

Geç başvuru günü : 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Geç başvuru günü sınav ücreti: 150,00 TL

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı

yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;

 Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

 Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.