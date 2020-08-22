Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla’da İtalyan ressamın milyonlarca liralık tablosu ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 1818-1899 yılları arasında yaşayan ünlü İtalyan ressam Filippo Palizzi’nin piyasa değeri milyonlarca TL olduğu belirtilen bir tablosunu ele geçirdi.

Yaşar ANTER
22:18 -
Haberler Gündem
Muğla’da İtalyan ressamın milyonlarca liralık tablosu ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, il dışından Milas'a getirilerek Bodrum ve Marmaris'te bir tabloyu satmak için çalışmalar yapıldığını öğrendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik tespiti yapılan kişiler takibe alındı.

19. YÜZYILA AİT

Milas Çarşı Merkezi'nde bir otele yerleşen üç şüphelinin odalarına düzenlenen baskında 19. yüzyıl sonlarına ait, İtalyan Ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan, genç bir kız ile eşeğin resmedildiği 50×70 cm ebatlarında bir tablo ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRA EDİYOR

Piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olduğu belirtilen eser ile birlikte yakalanan R.A., M.Y. ve D.Y. isimli şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Kişiler göz altına alındı. Şahısların Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERŞarkıcı Bora Gencer ünlü ressamın tablosunu almak için ter döktüŞarkıcı Bora Gencer ünlü ressamın tablosunu almak için ter döktü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more