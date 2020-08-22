Muğla’da İtalyan ressamın milyonlarca liralık tablosu ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, il dışından Milas'a getirilerek Bodrum ve Marmaris'te bir tabloyu satmak için çalışmalar yapıldığını öğrendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik tespiti yapılan kişiler takibe alındı.

19. YÜZYILA AİT

Milas Çarşı Merkezi'nde bir otele yerleşen üç şüphelinin odalarına düzenlenen baskında 19. yüzyıl sonlarına ait, İtalyan Ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan, genç bir kız ile eşeğin resmedildiği 50×70 cm ebatlarında bir tablo ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRA EDİYOR

Piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olduğu belirtilen eser ile birlikte yakalanan R.A., M.Y. ve D.Y. isimli şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Kişiler göz altına alındı. Şahısların Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.