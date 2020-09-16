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Muğla’da orman yangını!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yaşar ANTER
17:27 -
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Muğla’da orman yangını!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü yakınlarında önce tarım arazisinde başlayan yangın ardından rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 dozer ve 80 orman işçisinin müdahale etti.

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bir hektarlık tarım arazisi ile 1 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangınla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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