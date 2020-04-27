Muhtardan çöp atana beddua: İnşallah corona olur

Karaman’ın Merkez ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi yakınlarındaki piknik alanına bir markete ait olduğu ileri sürülen çöpler atıldı. Piknik alanına bırakılan çöpleri sosyal medya hesabından paylaşan Dereköy Mahalle Muhtarı Şaban Çingil, çöpü atanlara sitemde bulundu.

”DÜNYANIN EN ALÇAK İNSANIDIR BUNLAR”



”Bu pisliği etrafa atanlar inşallah corona virüsü olur” diyen Çingil, ”Bunu kim yaptıysa lanetliyorum. Bu pislikleri köyümüzün arazisine bırakıp gitmişler. İnşallah corona virüsü olur bu pisliği etrafa atanlar. Dünyanın en alçak insanıdır bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar manzarayı” sözleriyle tepki gösterdi.



JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan jandarma ekiplerinin bölgeye çöpü atan kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlattığı öğrenildi. Çöplerin bir markete ait çalışanlar tarafından atıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.