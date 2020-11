Müteahhide silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski yöneticisi Metehan Berktaş, Aytekin Meral’e yönelik saldırı olayının FETÖ’nün iç hesaplaşması olduğu iddiasını tekrar ederek yeni bilgiler verdi.

Berktaş, Aytekin Meral’in ortağının FETÖ’den tutuklanması üzerine kendine kalkan oluşturmak için bir AKP’li milletvekilinin kardeşini şirkete bedelsiz ortak etmeye çalıştığını ileri sürdü. Metehan Berktaş, Aytekin Meral’i arkasından iş çevirdiği ortağının vurdurmuş olabileceğini iddia etti.

AKP’Lİ VEKİLİN KARDEŞİNİ ŞİRKETİNE BEDELSİZ ORTAK ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde Aytekin Meral'in içinde bulunduğu ilişki ağını ve olayın kendisiyle ilgili olmadığını ileri süren Metehan Berktaş, soruşturma savcısına da ifade verdi. FETÖ’nün iç hesaplaşması nedeniyle Aytekin Meral’in vurulduğunu ileri süren Metehan Berktaş, Meral’in ortağının FETÖ’den tutuklanması nedeniyle kendisine kalkan oluşturabileceğini düşündüğü bir AKP’li milletvekilinin kardeşini, şirketine bedelsiz ortak etmek istediğini iddia etti.

“BENİ TEHDİT ETTİ”

Müteahhit Aytekin Meral vurulduktan sonra verdiği ifadede TFF eski yöneticisi Metehan Berktaş’ın adını vermişti. Gürcistan Batum’da ihale ile otel aldığını belirten Aytekin Meral otelin ortağı olduğunu söyleyen Metehan Berktaş’ın ofisine gelerek, mağduriyetinin giderilmesi konusunda kendisini örtülü olarak tehdit ettiğini söylemişti.

OTELİM İHALE İLE SATILDI

Metehan Berktaş suçlamaları reddederek savcıya ifade verdiği ifadede, Batum’daki oteli Aytekin Meral’in kurduğu TAM GEO LTD isimli firmadan aldığını söyledi. Aytekin Meral’in ifadesinde kendi adını ve TAM GEO LTD firmasını gizleme yoluna gittiğini belirten Metehan Berktaş, TAM GEO LTD şirketinden hisse vermem üzerine Ali B. hissedar oldu. Ali B. ile yaşadığım sorun üzerine Gürcistan Mahkemelerinde açtığım davayı kazandım. Ali B. de bilgim ve rızam dışında şirket hissedarı olarak oteli ihale ile satışa çıkardı” dedi.

FETÖCÜ ORTAĞI İLE OTELİMİ ALDI

Aytekin Meral'in oteli kendisinin aldığı yönündeki beyanının doğru olmadığını belirten Berktaş, “Oteli Aytekin Meral, Şehmuz Ü. ile birlikte ortak olduğu MC Construction LTD isimli firma almıştır. Aytekin Meral bunu gizlemektedir. Çünkü ortağı Şehmuz Ü. FETÖ soruşturması kapsamında Ekim ayında tutuklandı” dedi.

MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİNE BEDAVA HİSSE VERMEYE KALKTI

FETÖ soruşturması kapsamında Aytekin Meral, Türkmenistan imamı olduğu ileri sürülen Şehmuz Ü. ve diğer isimlerin Türkiye, Gürcistan ve Türkmenistan'daki FETÖ ilişkileri konusundaki bildiklerini de anlatacağını belirten Metehan Berktaş, “Şehmuz Ü. tutuklanma ihtimali nedeniyle MC Construction LTD hisselerini Aytekin Meral'e devrettiğini, bundan böyle muhatabın Meral olduğunu defalarca tarafıma söyledi. Ancak Gürcistan Ticaret Sicilinde yapmış olduğum araştırma sonucunda hisse devrinin gerçekleşmediğini, Şehmuz Ü.’nün halen MC Construction LTD ortağı olduğunu öğrendim. Aytekin Meral, ortağı Şehmuz Ü. tutuklanınca MC Construction LTD firmasındaki hisselerinin yüzde 10'unu bedelsiz Fatih K.’ya devretmeye çalışmıştır” dedi.

KENDİNE KALKAN YAPMAK İSTEDİ

Milletvekilinin kardeşi Fatih K.’ya vekaletnamedeki eksiklik nedeniyle hisse devrini gerçekleşmediğini söyleyen Metehan Berktaş, “Aytekin Meral, devletin üst düzeyi ile yakın ilişki içinde olduğunu düşündüğü Fatih K.’yı Şehmuz Ü.’ye karşı kendisine bir koruma olarak alma gayretindedir. Bir anlamda arkasında devletin gücü olduğunu göstermeye çalışmaktadır” iddiasında bulundu.

ORTAĞI VURDURMUŞ OLABİLİR

Aytekin Meral'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının FETÖ içi hesaplaşması olduğunu söyleyen Metehan Berktaş, “Meral, ortağı Şehmuz’un tutuklanmasından sonra arkasından iş çevirmeye kalkışmış fakat başarılı olamamıştır. Konu Şehmuz tarafından öğrenilince, Aytekin Meral'i vurdurduğunu düşünmekteyim. Bu olay bir FETÖ içi hesaplaşma olup, Aytekin Meral, FETÖ ile ilişkisinin ortaya çıkmasından korktuğu için beni hedef göstermektedir” dedi.

DELİLLERİ SUNDU

Metehan Berktaş, savcılığa söz konusu şirktelerin ortaklık belgelerini ve Aytekin Meral'in Fatih K.’ya hisse devri belgesini de delil olarak sundu.