Noterler açık mı? Noterliklerde dönüşümlü çalışma dönemi…

Corona virüsü önlemleri kapsamında nöbetçi noterlerle ilgili de önemli düzenlemeye gidildi. Noterlerde de çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu belirten Gül, bu konuda alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

NOTERLİKLER DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞACAK

“Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; ‘Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.’ Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır.”

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler virüs önlemleri kapsamında bir gün tek sayılı bir gün çift sayılı olanlar çalışacak şekilde hizmet verecek.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00’a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00’da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.