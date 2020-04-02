Nusret Bayraktar: Tahsis edilen araziye kültür merkezi yapılacak

Çekmeköy Belediyesi'nin 2 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı'na tahsis ettiği 1000 metrekarelik belediye mülkünün de içinde kaldığı arazide, eski AKP'li milletvekili Nusret Bayraktar'ın sahibi olduğu lüks villa ve AVM projesi inşaatı tepkileri neden olmuştu. Konuyla ilgili SÖZCÜ'de yayımlanan “En torpilli inşaat” başlıklı haberle ilgili eski AKP Milletvekili Nusret Bayraktar açıklama yaptı.

Açıklamada, “Söz konusu projenin toplam arsa alanı, yaklaşık 20 bin metrekare. Bu arsanın yaklaşık 5 bin metrekaresi Nusret Bayraktar'a ait. Çok hisseli ortaklar anlaşarak Ege Yapı firmasına kat karşılığı inşaat için devrediyorlar. Ege Yapı mevcut imar planına göre ruhsat alarak inşaata başlıyor. Kamu yararına hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı, yap-işlet -devret modeline göre bin metrekare arsayı, belediyeden kültür merkezi olarak yapılmak kaydıyla tahsisini istiyor ve belediye de maksadına uygun inşaatı yapıp işletmek üzere 25 yıllığına vakfa tahsisini meclis kararıyla gerçekleştiriyor. Vakıf projesinin maksadına uygun olarak gerçekleşmesini takip etmektedir. Hayatının büyük bir bölümünü Vakıf hizmetlerine adıyan N. Bayraktar RTEÜ Geliştirme Bakfı başkanı olarak, Rize'de ve İstanbul'da Vakıf hizmetlerine uygun çok önemli projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor ” denildi.