Nusret Suna: ‘O binalar kentlerin kalbine bir saplanan hançer’

Kandilli’nin verilerine göre 6,9 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir’de, ‘İmar Barışı’nın yolunu açtığı kaçak yapı başvurusu tekrar gündeme geldi.

İMO İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, imar barışı kararları için, “Kentlerin kalplerine batırılan bir hançer” nitelemesini yaptı.

“BU YAPILAR MÜHENDİSLİK HİZMEDİ ALMAMIŞTIR”

Suna, “Bu kaçak yapılar mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Mühendislik hizmeti almamış yapılar da deprem güvenliği olmayan yapılardır” dedi.

Çıkarılan yönetmelikte yapının deprem güvenliğinin olup olmadığının mal sahibi tarafından beyan edildiğini anlatan Suna, şunları söyledi:

“Şimdi ne oluyor, ‘mal sahibi benim binam kurallara uygun yapılmıştır. Deprem güvenliği vardır' deyip imzalıyor. Devlet sorumluluğu kendi üzerine almaktan kurtuluyor. Bu sorumluluğu vatandaşa veriyor. Vatandaş kendi binasına deprem güvenliksiz der mi? Ya da bunu söyleyebilecek bilgi birikimine sahip misin? Bunlar mühendisler yapar. Mühendisler vasıtasıyla bu bilgilere ulaşılır. Bunlar yanlış işler. Bunların sıkıntılarını önümüzdeki günlerde hep çekeceğiz.”