Okullar tatil mi? Kar sebebiyle nerelerde okullar tatil edildi?

Bir süredir Türkiye’yi etkileyen soğuk ve yağışlı hava yavaş yavaş etkisini kaybediyor ancak yağışın sürdüğü yerlerden kar ve yağmur tatili haberleri geliyor. Yağışlar nedeniyle tatil olan il ve ilçeler şu şekilde…

KÜTAHYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya’da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadesine yer verildi.