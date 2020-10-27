Okullarda sınavlar nasıl yapılacak? MEB’den açıklama

Pandemi nedeniyle en çok merak edilen konulardan olan eğitimde sınav uygulamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda okullarda uygulanacak sınavlarla ilgili alınan kararı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,

“Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.” denildi.

(DHA)