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Öldürülen Azeri suç örgütü elebaşı İstanbul’da defnedildi

Antalya’da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un cenazesi, Esenyurt mezarlığına defnedildi.

16:10 -
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Öldürülen Azeri suç örgütü elebaşı İstanbul’da defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, 19 Ağustos'ta bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov tabancayla başından vurularak öldürüldü. Saldırganlar, Denizli yolunda gözaltına alınırken, Salifov'un cenazesi İstanbul'a getirildi.

Cenazesi ülkesine gönderilmeyen Salifov için Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Nadir Salifov'un cenazesi defnedilmek üzere Esenyurt'taki Gülbahçe Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, Nadir Salifov'un Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen yakınları da katıldı.
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