Öldürülen genç futbolcunun babası: Masum insanlara tepki doğru değil

Fatih'te bir amatör kulüpte futbol oynayan İsmail Mert Bayar, 12 Ekim 2019'da Fatih, Karagümrük'te bir yakınıyla yürürken, yabancı uyruklu 2 kişiyle tartışma yaşadı.

İddiaya göre, yan bakma sebebiyle yaşanan tartışma sırasında yaşanan tartışmayı başlatan şüphelilerden Ali El Hıccu (19) telefonla yakınlarına haber verdi. Olay yerine 5 kişi daha gelince, Bayar'ın arkadaşı, “Koş gidelim” diye bağırarak kaçmaya başladı. Türker İ., 7 kişinin saldırısından kaçmayı başardı ancak İsmail Mert Bayar, o kadar şanslı değildi.

Kadırga Meslek Lisesi'nde okuyan İsmail Mert Bayar, saldırganlardan biri tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 10 gün hayata tutunabildi. Olayla ilgili 7 şüpheliden 5'i kısa sürede 2'si ise 15 gün önce yakalandı.

BABANIN METANETİ ŞİDDETİ ÖNLEDİ

Bayar'ın yaralanması ve hayatını kaybettiği ana kadar geçen süreç, Fatih Karagümrük'te büyük tepkilerin yaşanmasına sebep oldu.

Yaşanan olay yabancılara yönelik şiddete dönüştü. Ancak, İsmail Mert Bayar'ın babası Cengiz Bayar, hastanede yatan oğlunun acısını yaşarken, yabancılara yönelik şiddete de engel oldu.

Bayar o dönem yaşananları şöyle anlatıyor: “O dönem çevremiz o kadar kalabalıktı ki, herkes bir kıvılcım bekliyordu. Ama Barış Pınarı Harekatı vardı. Suriye olayları vardı. Masum insanların zarar görmesini istemedim. Daha 15 yaşında masum bir canımızı kaybettik. İnsanların taşkınlık yaparak masum insanlara zarar vermesini istemedim.”

“YANIMIZDA KİMSE KALMADI”

Masum kimsenin zarar görmesini istemediğini belirten Cengiz Bayar'ı o dönem bazı üst düzey devlet erkanı ve birçok devlet görevlisi aradı.

“Suçluların cezalandırılması için gerekenler yapılacak, yanındayız” denildi. Ancak, yaşadığı 1 yıllık süreci anlatan Bayar, “Oğlum hayatını kaybetti. Aradan geçen zaman sonrasında yanımızda kimseyi bulamadık. Onların derdi, bizim yanımızda olmak değilmiş, istenmeyen olayların yaşanmasına engel olmakmış, bunu anladık” diyor.

BİRİ DIŞINDA HEPSİ AKRABA

Gözaltına alınan 7 kişi olmasına rağmen oğlunu kimin bıçakladığının kesinleşmediğini belirten Bayar, şüphelilerin altısının akraba olduğunu birinin ise yakınlığının bulunmadığını söyledi.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde farklı konuşurken sonrasında bıçağı kullanan kişinin Ramazan Şüheda'yı işaret etmelerini inandırıcı bulmuyor.

Baba Cengiz Bayar, savcılığın müebbet talebiyle mahkemeye sevk ettiği Şüheda'nın bıçağı kullanan kişi olmayabileceğini belirtirken, hemşire olan anne Serap Bayar, bıçağı kimin kullandığına dair bir görüntü bulunmamasına isyan ederek “Koskoca Fevzipaşa Caddesi'nde o ana ait bir görüntü nasıl bulunamaz” diye tepki gösteriyor.

“SURİYE’YE GİTSELER KİM GETİREBİLİR”

Bıçağı kullanan kişinin kim olduğunun kesin olarak ortaya çıkarılmasını istediklerini belirten Cengiz Bayar, “Her mahkemede şüphelileri görünce, her şeyi sil baştan yaşıyoruz. Oğlumun mezarı başına gidince ona söyleyecek söz bulamıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum.” diyor.

Bıçağı kullanan belirlenmeden diğer şüphelilerin adli kontrol kararıyla serbest kalmalarından korktuğunu sözlerine ekleyen Bayar, “Serbest kaldıktan sonra Suriye’ye gitseler kim geri getirebilir” diyerek de endişelerini aktarıyor.

“ABİMİN BAŞINA GELEN BENİM BAŞIMA GELİR Mİ?”

Yaşanan olayın vahşice olduğunu belirten aile üyeleri, 12 yaşındaki kız çocuklarının okula giderken “Abimin başına gelen benim başıma da gelir mi” diye korkularını dile getirdiğini belirtiyor.

Bıçağı kullanan şüphelinin ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını isteyen aile üyeleri, suçlunun cezasının belirlenememesi sebebiyle “Her gün ölüp ölüp diriliyoruz” derken baba Cengiz Bayar “ Çalışırken bile olay aklıma geliyor, kafamda birçok soru işareti dönüyor. Bu yüzden adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum” diyor.

HATIRASI ODASINDA YAŞIYOR

İsmail Mert Bayar'ın hatırasını odasında yaşatan aile, çocuklarının oynadığı takımda giydiği forması ve tuttuğu Beşiktaş amblemleriyle donatmış odayı… Cengiz Bayar oğlu için, “İsmail dostumdu benim, arkadaşımdı. O kadar zeki, o kadar hayat dolu, çok saygılıydı. Çok konuşkan, çok dost canlısıydı. İsmail Mert Bayar'ın babaannesi ise “O benim her şeyimdi” diyerek, torunun çok iyi bir çocuk olduğunu anlatıyor.

YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR

İsmail Mert Bayar'ın adının bir parkta yaşatılacağına dair söz aldıklarını belirten aile, bunun yerine getirilmemesinden de üzüntü duyduklarını belirtiyor. İsmail Mert Bayar'ın ölümünün yıldönümünde anma programı düzenleyecek olan ailenin en büyük dileği, başka ailelerin benzer acıları yaşamaması.