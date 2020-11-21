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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da dün akşam 22 numaralı çekiliş gerçekleştirildi. Canlı yayında yapılan çekilişte belirlenen şanslı numaralar; “1-2-3-4-9-14-16-22-24-27-35-37-47-49-51-53-57-60-61-70-73-77” oldu.

Güncellenme: 08:31, 21/11/2020
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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

On bilenin çıkmadığı çekilişte 203 bin 110 lira olan büyük ikramiye devretti. Şanslı numaralardan dokuz doğru tahminde bulunan 26 kişi ise 4 bin 129 liranın sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 20 Kasım 2020 tarihli 22. çekiliş sonuçları şu şekilde“1-2-3-4-9-14-16-22-24-27-35-37-47-49-51-53-57-60-61-70-73-77”

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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