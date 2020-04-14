Organize sanayi bölgesi işçileri tehlikede!

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) işçilerin fabrika önünde servis beklerken çekilen görüntüler, gözleri işçilerin salgın sürecindeki çalışma koşullarına çevirdi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Op. Dr. Lütfi Çamlı, çalışanların sağlığının korunması için corona virüsü pandemisiyle ilgili önlemlerin alınmasında işverenlerin gerekli duyarlılığı göstermediğini söyledi.

OSB’lerde ciddi alt yapı sorunları olduğuna dikkat çeken Çamlı, iş yerlerinin özelliklerine göre pandemiyle ilgili önlemlerin alınabileceğini kaydetti.

“İŞ YERİ HEKİMLERİ ÇABALIYOR, İŞVEREN DUYARSIZ”

Pandemiyle mücadelede iş yeri hekimlerinin olağanüstü bir çaba harcadığını söyleyen Op. Dr. Lütfi Çamlı, işçileri servisler, yemekhaneler ve çalışma ortamında neler yapacakları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Çamlı, OSB’lerde çalışma ve koşullarda ciddi alt yapı sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* İş yeri sahipleri ne yazık ki, iş yeri hekimiyle aynı duyarlığı göstermiyor.

* Bazı iş yerlerinde revir yok. Hatta hijyenik lavabo bile yok.

* İş yeri hekimleri ellerinden geldiğince sorunları çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar.

* Ne yazık ki çabaları sonuçsuz kalıyor.

* Başarılı sonuçlar alınması için iş yeri sahiplerinin duyarlılık göstermesi gerekiyor.

“ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞ YERİ DÜZENLEMELERİ GEREKİYOR”

Corona virüsü salgının OSB’leri tehdit etmemesi için düzenlemeler gerektiğini söyleyen Çamlı, şunları söyledi:

* Servislerde, iş yerindeki çalışma koşullarında izolasyon kurallarına çok dikkat edilmeli.

* Birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyor.

* Çalışma saatlerinin ayarlanması, işçilerin dinlenme beslenme gibi durumlarının pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi, esnek çalışma koşulları geliştirilmesi gibi işyerlerinin özelliklerine göre çalışma yapılmalı.

* Bazı iş yerlerinde üretime bile ara verilebilir.

TTB DE UYARDI: HİÇBİR ŞEY İNSAN SAĞLIĞINDAN DEĞERLİ DEĞİL

Türk Tabipler Birliği (TTB) de geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir iş yeri hekiminin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, büyük iş yerleri ile ilgili rapor hazırladı.

Raporda iş yeri hekimleri ve çalışanlara yönelik eksiklikler ve alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

TTB raporunun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

* Özellikle büyük iş yerlerinde birden fazla çalışanın hastalanmasına, salgının yayılmasına yol açtığı halde hala iş yerlerinde çalışmanın durdurulmaması Türkiye işçi sınıfının sağlığını göz göre göre tehlikeye atmakta; ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ söyleminin tersine pandemi sürecinin sınıfsal boyutunu açık olarak ortaya koymaktadır.

* Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üretilenler dışındaki bütün işler durdurulabilir, işten çıkarmalar yasaklanabilir ve herkesin geçimi güvence altına alınabilir.

* Bunun önündeki tek engel kapitalistlerin kâr hırsıdır.

* Oysa hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değildir.