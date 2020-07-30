Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Burdur 2020 bayram namazı saatleri.. Akdeniz Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Akdeniz Bölgesi illeri (Adana, Osmaniye, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş) namaz saatleri…

AKDENİZ BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:11

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:34

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:07

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ