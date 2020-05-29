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Oteller ne zaman açılıyor? Oteller müşteri alımına ne zaman başlayacak?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle turizm sektörünün geleceği merak ediliyordu. 1 Haziran itibariyle atılacak normalleşme adımlarıyla birlikte, turizm sektörünün de canlanması bekleniyor. Peki, oteller ne zaman açılacak? Oteller müşteri alımına ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

13:54 -
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Oteller ne zaman açılıyor? Oteller müşteri alımına ne zaman başlayacak?

Corona virüsünün en çok vurduğu sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Evlere kapandığımı, seyahat yasaklarının olduğu bu dönemde oteller de kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak 1 Haziran itibariyle birçok işletme tekrardan kapılarını açacak. İşte oteller ile ilgili son gelişmeler…

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran itibariyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 15 ilimizin seyahat yasağı kalkmış olacak. Böyle 3 Nisan'dan beri uygulanan seyahat yasağı son bulacak. Ayrıca, THY ve Pegasus da, 4 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarını tekrardan başlatacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, turizm sezonunun haziran başında başlayacağını duyurmuştu. Yaz aylarının gelmesiyle 1 Haziran itibariyle oteller de kapılarını tekrardan açacak ve müşterileri kabul etmeye başlayacak.

Ankara Corona istanbul izmir Kültür ve Turizm Bakanı THY Türkiye
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