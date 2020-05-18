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Otomobiline yaslandığı kişiyi döverek öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iddiaya göre park halindeki otomobile yaslandığı için tartıştığı araç sahibi Taner Konuk (39) tarafından darbedilen Ramazan Çağ (51), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

21:58 -
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Otomobiline yaslandığı kişiyi döverek öldürdü

Olay, dün Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Çağ, iddiaya göre alkollü olarak sokakta yürürken park halindeki bir otomobile yaslandı. Çağ, yaslandığı otomobilin sahibi Taner Konuk ile tartışmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karşılıklı küfürleşme sonrası çıkan kavgada Çağ, araç sahibi Konuk tarafından darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner Konuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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