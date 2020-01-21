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Oyun parkına ateş açan saldırgan ‘suçu üzerime yıkıyorlar’ dedi

İstanbul Pendik’te, gürültü yaptıkları gerekçesiyle parkta oynayan çocuklara ateş ederek, 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı yaralayan ve 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Barış Balcı “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Sanık son savunmasında, “Suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ
12:02 -
Haberler Gündem
Oyun parkına ateş açan saldırgan ‘suçu üzerime yıkıyorlar’ dedi

İstanbul Pendik'te, geçtiğimiz yıl ağustos ayında, parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek yaralayan Barış Balcı'nın “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Balcı cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Barış Balcı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek parkta oynayan Hira Nur Demircan'ı yaraladı. Foto: Sözcü

“SUÇ İŞLEMEDİĞİM HALDE SUÇ BANA KALDI”

Üzerine atılı suçu işlemedini savunan sanık Barış Balcı son savunmasında, “Böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar” diyerek beraatini istedi.

SUÇ DEĞİŞTİ, 3 YIL 9 AYA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barış Balcı'nın Hira Nur Demircan'a yönelik “çocuğu öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın ‘kasten yaralama' davasına dönüştüğünü belirterek, Barış Balcı'yı önce 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme, eylemin silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı artırarak, “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapse hükmetti. Ayrıca, sanık hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

 

istanbul mahkeme Sözcü
Son güncelleme: 12:21 21.01.2020
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