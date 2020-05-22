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Özdil: ‘Siz hakkınızı, hukukunuzu mahkemede arayamazsınız kardeşim’ dediler

Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Halkın Vicdanı programında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Troller konusunda uyaran Dündar, "Bu arada çeşitli maskeler kullanılıyor. En başta geleni büyük önder Atatürk. Atatürkçü gibi gözüküp de aslında Atatürkçülükle uzaktan yakından ilgisi olmayan, onun ilkelerine, devrimlerine yüzde yüz karşı olanlar bile Atatürk görüntüsünün arkasına sığınarak bir takım mesajlar veriyorlar" dedi. Yandaş medyanın iftiralarına maruz kalan Yılmaz Özdil ise, Bodrum'daki evi hakkında verilen kararı yorumladı. Kararı yandaş medyada gördüklerini söyleyen Özdil, "Evle ilgili bütün yargı kararlarını aslında yandaş medya kendi manşetlerinden verdi. Özetle bize bugün verilen mahkeme kararıyla dediler ki, 'siz hakkınızı, hukukunuzu mahkemede arayamazsınız kardeşim. Türkiye'de 13 milyon kişi yapı kayıt belgesi almış sen alamazsın' dediler" ifadelerini kullandı.

19:51 -
Haberler Gündem

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda, İzmir'deki cami provokasyonunu ve o videoları Twitter'da paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tutuklanmasını, sosyal medyadaki troller ve yandaş medyanın iftiralarına maruz kalan Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki evi hakkında verilen kararı yorumladılar.

Halkın Vicdanı hafta içi her gün sadece sozcu.com.tr’de…

Atatürk bodrum cami CHP Gökmen Ulu izmir mahkeme Sözcü Türkiye Twitter Uğur Dündar Yılmaz Özdil yüzde yüz
Son güncelleme: 20:24 22.05.2020
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