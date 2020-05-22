Özdil: ‘Siz hakkınızı, hukukunuzu mahkemede arayamazsınız kardeşim’ dediler

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda, İzmir'deki cami provokasyonunu ve o videoları Twitter'da paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tutuklanmasını, sosyal medyadaki troller ve yandaş medyanın iftiralarına maruz kalan Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki evi hakkında verilen kararı yorumladılar.

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