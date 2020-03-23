Pamukkale Üniversitesi’nde uzaktan eğitim çöktü

Bugünden itibaren uzaktan eğitime geçen Pamukkale Üniversitesi’nde dijital sistem ilk günden çöktü. PAÜ Dijital Teknoloji Merkezi OBİS Sistemi ile yayına geçmesi beklenen eğitim programı, ilk günden yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler sisteme girilmekte zorluk yaşadı.

SİSTEME 103 BİN KİŞİ GİRDİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 52 bin öğrencilerinin bulunmasına karşın sisteme 103 bin kişinin girdiğini duyurdu.

Bağ, aynı anda 10 bin öğrenci beklediklerini fakat bir saat içinde yapılan giriş sayısının 103 bini bulduğunu kaydetti. Rektör Bağ, sisteme sadece eğitim görevlilerin gireceğini öğrencilerin ise dersleri daha sonra sistemden izleyebileceğini duyururken; “Dersi izlemiş olmak devam olarak kabul edilecektir” dedi.

‘TEKNİK HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK’ DEMİŞTİ

PAÜ Rektörü Bağ iki gün önce yaptığı paylaşımda ise “Pamukkale Üniversitesi olarak 23 Mart 2020 tarihinden itibaren derslerimizi dijital ortamda devam etmek üzere teknik hazırlıkları tamamladık” demişti.