Pandemi Kurulu’ndan karar: Hatay’da bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı!

Corona virüsüne tedbir amacıyla kurulan Hatay İl Pandemi Kurulu, Hatay’da birçok ilçede bazı cadde ve sokakların belirlenen saat dilimlerinde trafiğe kapatılması kararlaştırdı. Kurul, ilçeler bazında yetkiyi kaymakamlıklar ve ilçe emniyet müdürlüklerine verdi.

Hatay Valiliği’den konuyla ilgili yapılan açıklamada herhangi bir ilçe ve cadde ismi ile bir zaman dilimi paylaşılmadı.

HATAY VALİSİ: POLİS ZORU İLE YAPMAYALIM

Ayrıca yasaklarla ilgili yazılı yazılı bir açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklamasında “Değerli hemşehrilerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Yoksa daha zor şartlarda yaşamak zorunda kalacağız. Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok.” ifadelerini kullandı.

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