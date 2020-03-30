Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Parayı duyan corona virüsünü dinlemedi! Sıra uzadıkça uzadı

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er liralık destek ödemesi yapacaklarını duyurmuştu. Konya’da haberi alan vatandaşlar destek ödemesinden faydalanabilmek için Karatay Kaymakamlığı önünde toplandı. Kaymakamlık binası önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar yetkililerin onlarca uyarısına rağmen corona virüsüne karşı herhangi bir tedbir almadı.

Müslüm EVCİ / Konya
19:59 -
Haberler Gündem
Parayı duyan corona virüsünü dinlemedi! Sıra uzadıkça uzadı

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

KAYIT İÇİN KUYRUKLAR OLUŞTU

Konya'da yardımdan faydalanmak için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Karatay Kaymakamlığı önünde toplandı. Sabah saatlerinden itibaren uzayan kuyrukta vatandaşlar corona dinlemedi.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Kuyrukta bekleyen yüzlerce vatandaş corona virüsüne karşı herhangi bir tedbir almazken, sosyal mesafeyi de korumadı.

İLGİLİ HABERKredi coronayı unutturdu!Kredi coronayı unutturdu!
aile banka Corona Konya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more