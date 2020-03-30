Parayı duyan corona virüsünü dinlemedi! Sıra uzadıkça uzadı

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

KAYIT İÇİN KUYRUKLAR OLUŞTU

Konya'da yardımdan faydalanmak için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Karatay Kaymakamlığı önünde toplandı. Sabah saatlerinden itibaren uzayan kuyrukta vatandaşlar corona dinlemedi.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Kuyrukta bekleyen yüzlerce vatandaş corona virüsüne karşı herhangi bir tedbir almazken, sosyal mesafeyi de korumadı.