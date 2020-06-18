Parkta oturan 65 yaş üstü iki vatandaşın ”Niye bakıyorsun?” kavgası kanlı bitti

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda yaşandı.Parkta oturan İ.Ş. (80) ile Z.K. (65) “Niye bakıyorsun?” diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın herkesin gözü önünde bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, İ.Ş’ye yumruk attı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Suratına aldığı yumruk darbesi ile yere düşen yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kaldı. Kavga eden yaşlı adamları çevredeki vatandaşlar ile polis ayırdı. Yaralanan İ.Ş., hastaneye kaldırılırken, darbeden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)