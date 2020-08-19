Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: “Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz”

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Türkiye’nin kanını donduran olaya yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu söyledi. Epözdemi şüpheli Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna ‘tasarlayarak öldürme' suçunun da ilave edilmesini talep ettiklerini söyledi.

MAKUL ŞÜPHE

Avukat Epözdemir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Yardım eden, yani müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olaya ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Ailede bununla ilgili makul şüpheleri barındırıyor.

* Biz mutlaka ve mutlaka başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Ceren ve Nazlı'nın ikinci ifadeleri alınmış. Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu önce İzmir'e gidecek, İzmir'de biyolojik incelemeler yapılacak. Ölümün zamanı ve sebebi bu şekilde orada tespit edilmiş olacak.

YARGISAL PARADOKS

Epözdemir Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı’nın haksız tahrik indirimine yönelik ifadeler verdiğini belirterek şunları söyledi:

* Savcılık beyanı bizde var, 4 sayfa, ki bize göre orada ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir kerameti kendiliğinden menkul bir ifade var ortada. Biz bir gün önce kollukta alınan ifadeyi de istedik.

* Bu kapsamda bu haksız tahrik meselesi kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde çok ciddi bir yargısal paradoks. Burada da şüphelinin bundan faydalanmaya yönelik beyanları var. ‘Efendim bana tehdit mesajları çekiyordu, benden menfaat temin talebi vardı' diyor ifadesinde. Fakat mesaj yok, sildim diyor.

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

Cemal Metin Avcı’nın telefon kartını bile olay yerinde uzak bir yere bıraktığını hatırlatan Epözdemir cinayetin önceden organize edildiğini belirterek şunları söyledi:

* Yani siz böylesine bir süreçte bu kadar planlayıp programlamışken, yani telefon kartını bile olay yerinden uzak bir yere bırakmış iken, ‘Bana bıçak çekti. Kolumu çizdi. Bir yumruk attım yere düştü. Kan geldi. Bir yumruk daha attım, öldüğüne emin oldum, 10-15 saniye boğazını sıktım' diyor.

* Sonrasında önce işte malum insan olma vasfına aykırı canice, hunharca bir cinayet olduğu için ‘önce odunla yakmaya çalıştım, sonra benzin ile yaktım, sonra üzerine beton döktüm, akabinde palet yardımı ile dereye attım' diyor.

* Sonrasında da bunu planlayan, programlayan, hunharca, vahşice cinayet işleyen bir şüpheli profilinin öncesini organize etmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

* Burada da ifadesini verirken haksız tahrik indirimden faydalanmak olmayan mesajlardan yola çıkarak ‘Beni tehdit ediyordu. Menfaat temini talebi vardı' diyor. Sonra ‘Bana bıçak çekti, kolumu çizdi' diyor, olay yerinde bıçak yok. Hiçbir şekilde tespit edilmiş bir bıçak yerde yok.

* Bu ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik haksız tahrik indiriminden faydalanmak için verilen savunmalar. Verdiğimiz dilekçede bunlara itibar edilmemesini ifade ettik. Soruşturmanın da genişletilmesini talep ettik.

İDDİANAME NE ZAMAN?

Avukat Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetine ilişkin iddianamenin Eylül ayı içinde tamamlanacağını düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

* Biz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Eylül ayı içinde bir iddianame tanzim edeceğini düşünüyoruz. Otopsi raporu ve beklenen raporlar var. Gelir gelmez davanın bir an önce açılacağını düşünüyoruz.

* Bize göre burada şüpheli ve varsa başka şüpheliler ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak.' Çünkü tutuklandığı suç tasarlama değil, canavarca ve eziyet çektirerek. Biz iki olayın da bir arada olduğunu düşünüyoruz. (İHA)