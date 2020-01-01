Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PKK/YPG’den Tel Abyad’da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu Suriye'nin Tel Abyad kentinde bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu.

13:51 -
Haberler Gündem
PKK/YPG’den Tel Abyad’da bombalı saldırı

PKK/YPG’den hain saldırı… Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu Suriye’nin Tel Abyad kentinde düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Tel Abyad’ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda iki masum sivil hayatını kaybetti, dört sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.

AYRINTILAR GELECEK

bombalı saldırı Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı Suriye terörist TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 13:58 01.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more