PKK/YPG’den Tel Abyad’da bombalı saldırı

PKK/YPG’den hain saldırı… Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu Suriye’nin Tel Abyad kentinde düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Tel Abyad’ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda iki masum sivil hayatını kaybetti, dört sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.



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