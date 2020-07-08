Polislere ‘Ederin kaç para?’ diyen yarbay hakkında flaş gelişme…

Olay, geçen mart ayında Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi. Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kurulan kontrol noktasındaki görevli polisler, durdurdukları bir aracın şoförüne hangi şehirden geldiğini ve nereye gittiğini sordu.

Ehliyet ve ruhsatını vermek istemeyen, kendisinin yarbay olduğunu söyleyen M.M. ile polisler arasında tartışma çıktı ve şu diyaloglar yaşandı.

“SENİN AMİRİNE BİLE ASKERLİK YAPTIRDIM”

– M.M.: Senin maaşın kaç para? Ederin kaç para? Yarbayım ben. Senin amirin (polis memurunun yanındaki komiser yardımcısını işaret ederek) bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben.

– Polis memuru: Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde.

– M.M.: Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?

DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşan M.M.’nin İstanbul’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tabip yarbay olduğu öğrenildi. Polis memurları, M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.M. hakkında üç yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. (İHA)