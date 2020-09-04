Polisten kına baskını! 75 bin 600 TL ceza kesildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.
Kentte artan corona vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Baskında salonda corona virüsü tedbirlerine uymayan 24 kişi tespit edildi.
Ekipler, kaçak kına gecesi düzenleyen salon sahibi Abdurrahman G. hakkında ise adli işlem yaptı.
Kına gecesinde dansöz oynatılması ve sosyal mesafenin hiçe sayılması ise dikkati çekti. (DHA)