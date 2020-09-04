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Polisten kına baskını! 75 bin 600 TL ceza kesildi

Bursa'da corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine kına gecesi düzenlenen salona polis ekiplerince baskın yapıldı. Kınaya katılan 24 kişiye, toplam 75 bin 600 TL ceza yazıldı.

08:10 -
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Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.

FOTO: İHA

Kentte artan corona vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Baskında salonda corona virüsü tedbirlerine uymayan 24 kişi tespit edildi.

FOTO: İHA

Ekipler, kaçak kına gecesi düzenleyen salon sahibi Abdurrahman G. hakkında ise adli işlem yaptı.

Kına gecesinde dansöz oynatılması ve sosyal mesafenin hiçe sayılması ise dikkati çekti. (DHA)


Bursa Corona Emniyet Nilüfer para Polis
Son güncelleme: 08:18 04.09.2020
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