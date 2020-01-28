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Prof. Dr. Naci Görür’den Manisa depremi açıklaması!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14.26'da meydana gelen depremle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremle ilgili 3 ay önceki tahminleri tutan Prof. Dr. Naci Görür, Manisa depremiyle ilgili "Endişe edilecek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr
17:57 -
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Prof. Dr. Naci Görür’den Manisa depremi açıklaması!

Naci Görür, Manisa ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın yüreğine su serpen ifadeler kullandı.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK”

Manisa’da yaşanan 5.1’lik depremin ardından konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar Manisa’da 4,8 büyüklüğünde ve 12 km derinlikte bir deprem oldu.

* Bu küçük deprem muhtemelen bu sefer şekilde görülen ve Kırkağaç’tan geçen KKB-GGD uzanımlı bir fay üzerinde geldi.

* Fay boyutu küçük, sanıyorum fazla endişe edilecek bir şey yok. Geçmiş olsun.

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