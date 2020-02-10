Recep ayı ne zaman? Regaip kandili hangi güne denk geliyor? 2020 recep ayı tarihi…

Yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesine göre üç aylar 25 Şubat 2020'de başlayacak. Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylar içerisinde Regaip Kandili Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi yer alır.

RECEP AYI NE ZAMAN?

Recep Ayı 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.