Rıza Bey Apartmanı’nda mucize! 4 yaşındaki Ayla 91 saat sonra canlı çıkarıldı

İzmir’i vuran depremde en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı’dan bir mucize haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı.

TÜM AİLE ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

91 saat sonra ulaşılan çocuğun 4 yaşındaki Ayla Gezgin olduğu öğrenildi. İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin, eşi Fidan, oğlu Atakan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından sağ çıkmışlardı. Gezgin Ailesi, 91 saattir 4 yaşındaki Ayla’dan haber bekliyorlardı.

BULAŞIK MAKİNESİ HAYATINI KURTARDI

Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayla ekipler tarafından enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

“İLK ÖNCE ÇIĞLIĞINI DUYDUM”

Enkaz altındaki Ayla’nın sesini duyan ve kurtarılmasını sağlayan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy o anları şu sözlerle anlattı:

* İlk etapta bir çığlık sesi duydum. Jeneratör çalışıyordu. Durdurduk. Sonra kimse var mı diye seslendik. İyiyim ben dedi. Adın ne diye sorduk ‘Ayla ben, iyiyim’ dedi. Sonra el salladı.

* Çamaşır makinesinin yanındaki yaşam üçgeninde hayata tutunmuştu. AFAD ekipleri gelince biz geri çekildik, onlar aşağı inip çıkardı.