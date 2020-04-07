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Roman vatandaşların ‘Bize yardım verilmedi’ isyanı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin” ifadeleri üzerine kendilerine yardım verilmediği gerekçesi ile Geyve Kaymakamlığı önünde toplandı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle kaymakamlık bahçesinden dışarıya çıkarılan vatandaşlar, daha sonra kaymakam ile görüşerek yardımların yapılması için söz aldı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:26 -
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bin lira yardım yapılacağını açıklaması ve yardımları dağıtmaya başlamasının ardından Sakarya'nın Geyve ilçesinde roman vatandaşlar kendilerine yardım edilmediği gerekçesi ile Geyve İlçe Kaymakamlığı önünde toplandılar.

“BİZİM BİN LİRA BİLE GELİRİMİZ YOK”

Geyve Kaymakamı İlyas Memiş ile görüşmek istediklerini ifade eden roman vatandaşlar Kaymakamlığa alınmayınca, “Biz Cumhurbaşkanımızın ihtiyacı olan hiçbir vatandaş yardım istemekten çekinmesin dediği için buradayız. Biz hakkımızı istiyoruz. Bizim bin lira bile gelirimiz yok. En az olanın dört çocuğu var.  Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

EMNİYET EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Romanların, Kaymakamlık önünden ayrılmaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaymakamlık önüne gelerek roman vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaymakamlıktan bir temsilci ile görüşebileceğini söyleyen emniyet ekipleri roman vatandaşları kaymakamlık bahçesi dışına çıkarttı.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ

Roman Dernek Başkanı Cemil Çadır ile Geyve Kaymakamı İlyas Memiş görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşme sonrası Roman Dernek Başkanı Cemil Çadır, bahçede bekleyen roman vatandaşlara yardımların üç gün içerisinde yapılacağını söylemesi üzerine kaymakamlık önündeki grup dağıldı.

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Son güncelleme: 19:27 07.04.2020
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