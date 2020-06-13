RTÜK Başkanı Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine tepki

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici atamaya tepki gösterdi.

“YENİ GELİR KAPISI”

Bildirici sosyal medya hesabından kararı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

* Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş.

* Anlaşılan RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş.

* Halkbank'a atanması –RTÜK ile ilgili olmadığı için– yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil.

“İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ”

* Bankacılık ile hiçbir ilgisi, bilgisi, birikimi olmayan Şahin'e Halkbank’tan da maaş ödenmesi kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır.

* Seçili bürokratlara üç dört maaş ödemek için liyakatın önemsemediğinin yeni bir göstergesidir.

* Ayrıca bu atama RTÜK'ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır.

“SORUNLU VE YARALAYICI”

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise Şahin'in görevi kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Taşçı’nın mesajı şöyle:

* Üyeler, RTÜK'ün görev alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar. Halkbank'ın RTÜK ile ilgisi olmaması nedeniyle bu atama yasaya aykırı değil.

* Ancak kamu vicdanı açısından sorunlu ve yaralayıcı bir tablo oluştu. Bir kamu görevlisinin birden fazla yerde görev yapması ve oradan gelir elde etmesi doğru değildir.

KABUL ETME ÇAĞRISI



* RTÜK Başkanlığının part time yapılacak bir iş olmadığını başta Sayın Ebubekir Şahin'in kendisinin ve onu bu göreve getirenlerin biliyor olmaları gerekir.

* RTÜK Başkanından beklenti, görevini layıkıyla, tarafsız ve bağımsız yapmasıdır. Kime, ne kredisi verileceğini kararlaştırmak RTÜK Başkanının işleri arasında olmamalı, olamaz.

* Şahin'in bu görevi kendisine tevdi edenlere teşekkür edip, affını istemesinin uygun olacağını düşünüyorum.