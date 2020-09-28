RTÜK’ten tepki çeken programla ilgili açıklama! İsim vermedi ama…

Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) bir televizyon kanalında yayınlanan ve tepki çeken program hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve ‘RTÜK nerede?’ benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.

* Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır.

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RTÜK’ün görevinin başında olduğunu belirtilen açıklamada “7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır” denildi.

İSİM VERMEDİ AMA…

RTÜK daha önceki duyuruların aksine kanalın ve programın adını vermedi. Öte yandan “RTÜK nerede” etiketi ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programı Esra Erol’da için Twitter’da açılmıştı. Programda, DNA testinin sonucu kızının eşinden değil 28 yaş büyük komşusundan olduğu ortaya çıkan Esra Karakuş'un eşi Ferdi Karakuş’un yanında sevinci sosyal medyada büyük tepki çekmişti.