Saadet Partisi, iktidara seslendi: Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin, siz IBAN isteyin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Milletimiz İçin İktidara Sesleniş’ konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

İktidarın corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında daha etkili kararlar alması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, 14 maddeden oluşan önerilerini sıraladı.

HALK SAĞLIĞI VE ULUSAL EKONOMİ PROGRAMI: Bu kriz, bir halk sağlığı krizi olarak ortaya çıkmışsa da, ekonomik ve sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir krizdir. Bu sebeple meseleyi çok boyutlu ele alıp, aklıselim ile bir “Halk Sağlığı ve Ulusal Ekonomi Programı” hazırlayıp daha fazla zaman kaybetmeden hayata geçirin.

DİL VE ÜSLUBA DİKKAT: Bilmelisiniz ki, yaşanan bu büyük kriz ancak birlik, beraberlik ve aklı selimle atlatılabilir. Bu sebeple lütfen ülkede barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve üslup kullanınız. Asla unutmayınız ki birlik ve beraberliğin inşasında en önemli sorumluluk bizzat iktidarındır, yani sizindir.

KAMU KAYNAKLARINI MİLLET İÇİN SEFERBER EDİN: Lütfen israfı artık durdurun. Çünkü zaman itibar kazanma zamanı değil, milletin derdine çare bulma zamanıdır. Kamunun elindeki tüm imkân ve kaynakları, bu süreçte, sadece milletin ihtiyaçları için seferber edin. Çünkü devlet, sadece milleti için vardır.

EHLİYET VE LİYAKATİ ESAS ALIN: Kriz yönetimleri ancak ehil insanlar eliyle yapılırsa başarılı olur. Bu sebeple görevlendirmelerde torpil ve iltiması değil, ehliyet ve liyakati esas alın.

MUHALEFETİ İTELEMEYİN: Ülkede diyalog ortamını bir an önce oluşturun, muhalefeti itelemeyin, bir kere olsun kucaklamayı deneyin. Çifte standart değil adalet ile hareket edin.

TEVAZU SAHİBİ OLUN: Üstünlük ve kibir tavrından vazgeçin. Tevazu sahibi olun. Görevi üstlendiğiniz yılları hatırlayın; baskı ve tahakkümü değil, insan hakları ve hürriyeti önemsediğinizi gösterin.

SİYASİ FIRSATA ÇEVİRMEYİN: Kriz ortamını siyasi fırsata çevirme çabasına girmeyin, fırsatçılığa müsaade etmeyin. Bu mücadeleyi sulandıracak her türlü yanlış tutum ve eylemden uzak durun.

IBAN NUMARASINI GERİ ÇEKİN: Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin, siz IBAN numarası isteyin. Bu süreçte kimsenin aç ve açıkta kalmayacağının umudu olun.

ÖZEL BİR FON YÖNETİMİ OLUŞTURUN: “Biz Bize Yeteriz” kampanyasını sürdürmekte kararlıysanız toplanan yardımların yönetimi ve denetimi için, özel bir ‘fon yönetimi’ oluşturun. Bu fonun yönetiminde TBMM'de temsil edilen tüm partilerden birer temsilci de bulundurun. Böyle bir adım, kampanyaya olan güveni arttırmakla kalmayacak, göreceksiniz, birlik ve beraberliğimizi de pekiştirecektir.

BELEDİYELERLE KAMPANYA YARIŞINA GİRMEYİN: Belediyeler seçimle işbaşına gelmiş, halka en yakın kurumlardır. Belediyelerle kampanya yarışına girmek, onların hesabına bloke koymak yerine, mağdur olan vatandaşlarımıza en hızlı ve en kapsamlı şekilde ulaşmak için çaba harcayın. Merkezi yönetim ile belediyelerin çatışmasını değil, eş güdüm halinde çalışmasını sağlayın.

MİLLET BASKI VE TEHDİDİ UNUTMAZ: “Evdeyim ama açım” diyen insanlara, devletin sopasını değil, şefkat ve merhamet elini uzatın. Böyle bir dönemde bu milletin görmek isteyeceği en son şey baskı ve tehdittir. Bilin ki millet böyle uygulamaları asla unutmaz.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARINI YAPILANDIRIN: Kapanan iş yerleri ve esnafın kira harcamalarını Hazine Bakanlığı’nca karşılayın. Çiftçilerin borçlarını tümüyle yeniden yapılandırın. Başta çiftçi ve besiciler olmak üzere, küçük ve orta boy işletmelere faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı getirin. Çiftçinin girdilerindeki (tohum, mazot, gübre vs.) vergileri bütünüyle kaldırın.

YABANCILARA PEŞKEŞE FIRSAT VERMEYİN: Ülkenin zor duruma düşen stratejik müesseselerinin, yabancılara peşkeş çekilmesine asla fırsat vermeyin,

HER VATANDAŞA 1000 TL DESTEK: İşsizlik Fonu’nu bugünler için bugünler için saklamış olmanız icap ederdi. Bu fonu, kimsenin işsiz kalmayacağının garantisi olarak hayata geçirin. Bu ülkenin her bir vatandaşına, ayrım yapmaksızın, 1000 TL ‘karşılıksız nakdi destek’ verin.