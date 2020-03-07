Sabıkası olan Mersin’de şoför olamayacak!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mersin’de katledilen Özgecan Aslan olaylarının bir daha benzerinin yaşanmaması için dikkat çekici bir tedbir aldı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı'yı ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dolmuşçulara seslenerek, “Yaptığınız iş gerçekten zor bir iş. Çocuklarınızın rızkını kazanma adına tabiri caizse kelle koltukta iş yapmaya çalışıyorsunuz. Kaza sonucu sakat kalma, belki canından olma riski taşıyan bir meslek” diye konuştu.

“EĞİTİM ÖNEMLİ”

Yolcu taşıma araçları sürücülerine verilecek eğitimleri önemsediklerini ifade eden Seçer, şöyle devam etti:

* Önemli bir eğitim süreci başlayacak. Neden önemli? Kendi yaşadığım deneyimlerden başlayayım.

* Belediye başkanı oldum, en önemli mücadele alanımız belediye otobüslerini süren şoförler oldu.

* Vatandaşa kötü muamele eden, sinkaf eden, yaşlı vatandaşlarımıza kötü muamele eden, direksiyonda çay içen, sigara içen, her türlü nahoş hareketi yapan, yolcu güvenliğini tehlikeye atan, telefonla konuşan, birçok gereksiz sözüm ona şoförle mücadele ettik.

* Tutanak altına aldıklarımızı tutanakla işten çıkardık, tutanak altına alamadıklarımızı tazminat pahasına işten çıkardık.

“KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ”

Yeni şoförler aldıklarını ve kadınları önemsediklerine de işaret eden Seçer, şu ifadeleri kullandı:

* İlk alımlarda 33 kadın arkadaşımızı aldık. Son olarak 184 şoför alımı gerçekleşti. 27 kadın başvurmuştu, uygun olan 17 kişi vardı, hepsi alındı.

* Bu konu 2017 yılında meclis kararında belirlenmiş. Ücretle ilgili sorun yaşanmış. Bizim arkadaşların yaptığı çalışma ile 600 liradan 300 liraya düşürülmüş.

* Kararlıyız. Mersin'in geleceği açısından, sokaktaki huzur açısından önemlidir diyerek, bu işe giriştik.

* Bizleri gerçekten üzen, Mersin açısından, özellikle Tarsus açısından kötü bir imaj olan Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım.

* Onlar da bizim yurttaşımız ama böyle bir mesleği icra etmemesi lazım. Onları da alır devlet tedavi eder. Ama böyle bir işin içinde olmamaları gerek.

* Bu işte suçlu bir adam olmamasına özen gösterilmemelidir.

* Suç işlemeye meyilli bir insan olmaması lazım.

* Şimdi bunlardan ari bir yapı oluşturuyoruz. Bu tür özellikleri olan insanların müracaatları reddediliyor, bu eğitimi alamayacaklar.

Eğitimler sonunda verilecek kartların SRC belgesi yerine de geçeceğini, kartı olmayanların ise ticari araç kullanamayacağının bilgisini veren Başkan Seçer, Mersin'de 6 bin civarında şoför olduğunu, 4 bin 985 ticari aracın her gün 450 ila 500 bin vatandaşa taşıma hizmeti verdiğini, yaklaşık 1,5 yıl içinde il genelindeki tüm şoförlere ulaşmayı ve eğitimden geçirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Anamur'da yapılacak eğitimlere, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mersin Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi'nden eğiticiler katılacak. Kurslarda trafik, ilk yardım, iletişim, psikoteknik dersleri verilecek.

Eğitime adli sicil kaydı ve sabıkası olmayan, madde bağımlılığı bulunmayan sürücüler katılabilecek. Eğitim sonunda katılımcı sürücülere yolcu taşıma kartı verilecek ve bu karta sahip olmayanlar taksi, dolmuş, halk otobüsü gibi araçları kullanamayacak.