Sağanak yağış gün boyunca etkili olacak! 29 Eylül hava durumu tahminleri…

Hava durumuna dair son tahminlere göre bugün özellikle Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin batısı ve İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kısımları sağanak yağışların etkisi altında olacak.

BİRÇOK İLE UYARI GELDİ! İSTANBUL DA LİSTEDE…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Tahminlere göre hava sıcaklıkları yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

MARMARA’DA LODOS ETKİLİ

Marmara Bölgesi’nde bugün parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.