Sağlık Bakanlığı haftalık corona tablosunu açıkladı! İstanbul’daki artış dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı 12-18 Ekim haftasına ilişkin corona virüsü durum raporunu açıkladı. Bir haftada 792 bin 626 test yapılırken 11 bin 960 yeni hasta tespit edildi. 459 kişi ise hayatını kaybetti.

Raporun özet kısmında şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye’deki ilk COVID-19 hastasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 12.427.764 test yapılmıştır. 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki test sayısı 792.626'dır.

* Türkiye’de toplam 348.493 laboratuvar onaylı COVID-19 hastası bulunmakta olup COVID-19 nedeniyle toplam 9.296 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

* COVID-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 168.180 olup 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3.599'dur.

* Laboratuvar onaylı COVID-19 hastaları içinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı %2,67'dir.

* En yüksek vaka filyasyon oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (%99,74) gerçekleşmiş olup Türkiye genelinde %99,48'dir.

İSTANBUL’DA BİR HAFTADA 3 BİN 576 YENİ HASTA

Tabloya göre İstanbul’da toplam corona hastası sayısı 135 bin 268. Kentte yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA 2 BİN 847 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasına ait raporda ise İstanbul’daki toplam hasta sayısının 131 bin 692, yedi gündeki yeni hasta sayısının 2 bin 847 olduğu duyurulmuştu.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Corona virüsüne yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, “COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40’INA ULAŞTI”

İstanbul’daki corona virüsü salgınının seyri ile ilgili bir toplantı yapıldığını açıklayan Bakan Koca, “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı” demişti.

“SALGIN TÜM ÜLKEDE TIRMANIŞA GEÇMİŞ DURUMDA”

Bakan Koca, Güney Marmara’daki corona virüsü salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere geldiği Bursa’da da tüm Türkiye’de corona virüsü salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini duyurmuştu.

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