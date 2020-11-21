Sağlık çalışanları isyan etti: En büyük sorun yalnız bırakılmamız

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) 73 ilden bin 270 aile hekiminin katılımıyla düzenlediği ve dün açıklanan ankete hekimlerin verdiği yanıtlar, sağlık çalışanlarının yaşadığı yalnızlığı ve tükenmişliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankete katılan bir hekim Covid-19 pandemisinin ürkütücü boyutlarlara ulaştığını, her on dakikada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek “Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan bir pandemiyle mücadele anlayışı maalesef başarılı olamıyor, olamazda. Pandeminin yıkıcı etkileri yoksul kesimler ve sağlık çalışanları üzerinde büyük etki yaptı hiçbir önlem alınmadı, alınmıyor” dedi.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN YOK

Pandemiyle mücadelede yalnız bırakıldıklarına inandığını söyleyen bir başka hekim ise, “Kişisel koruyucu ekipmanlar Mayıs ayının birinci haftasından bu yana dağıtılmıyor. Kişisel koruyucu adına 3-4 maske verdiler. Hep kendimiz alıyoruz. Aldığımız ürünlerin de sağlıklı ve güvenilir olup olmadığını da bilmiyoruz” diyerek bu ekipmanlarla her gün yüzlerce hasta ile temasta olduklarını belirtti.

EN BÜYÜK SORUN YALNIZLIK

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının, hekimlerin ne düşündüğünü, ne hissettiğini kimsenin sormadığını, merak etmediğini söyleyen diğer hekimde, “Her gün gebe, bebek, loğusa ve covid izlemlerim hariç 100 hasta muayenesi yapıyorum. Okul aşıları, kpa, grip aşıları, filyasyon artık tükendim. Tüm bunlara rağmen benim yaşadığım en büyük sorun sahada tamamen yalnız kalmış hissetmem. Ciddi bir bilgilendirme veya fikrimi sorma asla olmadı” diyerek tüm aile hekimlerinin en büyük sorununun yalnız bırakılmaları olduğunu kaydetti.