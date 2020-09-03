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Sağlık çalışanları isyan etti: Sorunlarımız maskelenemez

Ankara’da sağlık çalışanları iki ayrı eylem yaptı. Kalabalık grup, “Sorunlarımız Maskelenemez” ve “Alkışlayıp Gittiler” pankartları açtı.

Yavuz ALATAN
06:30 -
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Sağlık çalışanları isyan etti: Sorunlarımız maskelenemez

Şehir Hastanesi önündeki eylemde Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci, “Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı, şehitler verdik. Teşekkür ve takdirden başka bir şey görmedik” dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ise ‘Hastanemi Açın Platformu' üyeleri kapatılan 6 hastanenin yeniden açılmasını istendi.

Sağlıkçılara destek veren CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, “Bu hastaneler kapatılmasa, salgın ile çok daha etkin mücadele ediyor olacaktık” dedi. CHP Milletvekili Murat Emir ise “Kalp krizi geçiren, şehir hastanesine gidene kadar yolda hayatını kaybediyor” açıklaması yaptı.

Ankara CHP eylem Kalp krizi Murat Emir Sağlık
Son güncelleme: 06:29 03.09.2020
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