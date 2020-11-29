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Sahte cinsel ilaç operasyonu: Kahve, çikolata, macun…

Ataşehir'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda ve yasa dışı olarak üretilen çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve macun ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:25, 29/11/2020
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Sahte cinsel ilaç operasyonu: Kahve, çikolata, macun…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç imalatı üzerine yapılan çalışmalarda Ataşehir’deki bir iş yerinde cinsel gücü arttırıcı hap ve macun üretildiğini ve bu ürünlerin Anadolu yakası ve yurt dışına satışının yapıldığını belirledi. Gerekli hazırlıkları tamamlayan polis ekipleri 26 Kasım tarihinde Mimarsinan Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SAHTE HAP VE MACUN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Sedat T. (39) ve Ümit A. (46) suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda sağlıksız koşullarda ve yasa dışı olarak üretilen yaklaşık 1milyon 500 adet 100 mg cinsel macun, 10 bin adet cinsel performans artırıcı hap, 4 adet imalathanede kullanılan üretim makinesi, 5 kilogramlık paketler halinde toplam 35 karton kaçak çay, farklı markalarda geciktirici sprey, cinsel güç artırıcı kahve, çikolata ve macun ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Ümit A. ve Sedat T. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Ataşehir Çay Corona Emniyet istanbul kahve Kütahya operasyon Polis
Yayınlanma Tarihi:10:24,
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