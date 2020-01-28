Sakarya’da 7 bin bina depreme hazır değil!

Elazığ’da yaşanan deprem faciasının arından gözler Türkiye genelindeki sağlıksız binalara çevrildi. Özellikle 20 yıl önce 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Sakarya gibi kentlerde olası bir depreme karşı binaların ne kadar sağlıklı olduğu sorusu gündeme geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar kent genelindeki binaların durumunu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Sakarya depreminden önce inşa edilen binaların mutlaka elden geçmesi gerektiğini ifade eden Hüsnü Gürpınar, 7 bin binanın tehlikeli yapı olarak görüldüğünü belirtti.

“7 BİN GÜVENLİKSİZ BİNADA 20 BİN DAİRE”

Hasarlı binaların elden geçmesi gerektiğini ifade eden Gürpınar şöyle konuştu: “Sakarya’da 17 Ağustos 1999 depremini hasarlı atlatmış, mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapı stoku bulunmaktadır. Bu yapıların önümüzdeki yıllarda meydana gelecek depremde nasıl hareket edeceği belli değil. Sakarya genelinde 7 bin bina potansiyel tehlikeli yapıdadır. Daire bazında bakıldığında bu 7 bin binada yaklaşık 20 bin daire bulunmaktadır. Bu binaların tamamının elden geçmesi ve depreme hazır hale getirilmesi gerekiyor.”

“MÜHENDİSLERE BELGE ŞARTI GETİRİLMELİ!”

Deprem yönetmeliğinin ve üniversitelerin inşaat mühendisliği alanındaki eğitim kalitesinin artması gerektiğini belirten Hüsnü Gürpınar, “Yürürlükte bulunan deprem yönetmeliğine, bina güvenlik şartlarının sağlayacak maddeler getirilmesi gerekiyor. 3458 sayılı mühendislik yasasının değişmesi gerekiyor. İnşaat mühendislerine yetkinlik ve uzmanlık belgesi şartı getirilmesi gerekiyor. Bunların düzenlenmesi inşaat mühendislerinin görevidir. İnşaat mühendislerinin mesleği disiplin altına alması lazım. Ancak üniversitelerimizin genelinde yeterli öğretim üyesi yok. Üniversitelerde yeterli uzmanlıkta mezun veremiyoruz. Ama inşaat mühendisliği bölümü mezunlarına sonsuz, sınırsız yetki veriyoruz. Bu durum düzelmez ise biz bu depremlerde can ve mal kaybı yaşamaya mahkumuz” şeklinde konuştu.

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