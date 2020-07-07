Sakarya’daki patlamayla ilgili savcılıktan açıklama!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan Hendek’teki patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Sakarya İli, Hendek İlçesi, Yukarı Çalıca mevkiinde, Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen, 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan, patlama ve yangın olayı ile ilgili olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

*Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Olayın meydana gelmesinde ilk etapta, kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilen şüpheliler, A.A ( Fabrika Sorumlu Müdürü), H.A.V( Fabrika Müdürü/ Genel Usta Başı), E.Ö ( Genel Usta Başı) ve A.B ( İş Güvenliği Uzmanı), gözaltına alınmış olup, sevk edilen Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

*Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100′ ün üzerindeki diğer çalışanların, birbiri ile örtüşen beyanları, bir bütün halinde değerlendirildiğinde:

İşverenin alınan tüm önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 07 Temmuz 2020 günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir.

*Fabrika sahipleri A.R.E.C ve Y.C. gözaltına alınmış olup, ifade işlemlerine devam edilmektedir. Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir.

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