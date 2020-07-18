Salih Müslüm’in yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK’nın Suriye'deki kolu PYD/YP’'nin elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslim’in yeğeni Dalya Mahmut Müslim’in (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

15 TEMMUZ’DA TESLİM OLDU

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslim, 15 Temmuz’da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdrlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim oldu.

Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde, PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim’in öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ‘Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Dalya Mahmut Müslim’in hamile olduğu öğrenildi.

3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslim’in, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslim’i koruyan yapıyı, örgütün Avrupa’daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

Öte yandan Dalya Mahmut Müslim’in emniyetteki ilk fotoğrafına da ulaşıldı. (DHA)